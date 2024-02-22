أُضيء باللون الأخضر.. فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير يحتفل بيوم التأسيس

أُضيء فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير باللون الأخضر للاحتفاء بيوم "التأسيس"، الذي يتزامن مع اليوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ــ رحمه الله ــ في منتصف عام 1138هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لمواكبة المناسبات الوطنية.
وتوشح فرع الوزارة باللوحات التي تواكب الذكرى بمقره في مدينة أبها، وعبر مباني الإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة، كما جهزت أروقة فرع الوزارة بالشاشات التفاعلية والتي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة المملكة.
وتضمنت اللوحات والشاشات عبارات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتشديد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة بناء وتوحيد الدولة السعودية الممتدة على مدى ثلاثة قرون والتنويه والإشادة بجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين ورقي الوطن وازدهاره.