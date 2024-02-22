أُضيء باللون الأخضر.. فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير يحتفل بيوم التأسيس

أُضيء فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير باللون الأخضر للاحتفاء بيوم "التأسيس"، الذي يتزامن مع اليوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ــ رحمه الله ــ في منتصف عام 1138هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لمواكبة المناسبات الوطنية.