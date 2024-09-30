محافظ الليث يستعرض المشروعات الإسكانية بمركز الغالة ويناقش جاهزية 286 وحدة سكنية

عقد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ماجد بن هلال الكسار؛ بحضور عددٍ من مُديري ورؤساء الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
واسّتعرض "الزهراني" المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدّمها المؤسسة؛ والتي تهدف إلى توفير المساكن الملائمة للفئات الأكثر حاجة لذلك؛ من خلال إنشاء المجمعات الإسكانية، كذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجمعات والوحدات التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية؛ ومساعدة المستفيدين من خدمات إسكان المؤسسة على تحسين فرصهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وما تقدمه من برامج وأنشطة تُسهم في الارتقاء بهم؛ والعمل على توفير كل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية، ومجمل الخطط المستهدفة والتي تتواءم مع أهداف رؤية 2030.
كما جرت مناقشة وبحث آلية متابعة الوحدات السكنية بمشروع الإسكان التنموي بمركز الغالة ومدى جاهزيتها، والذي يتكوّن من 286 وحدة إلى جانب توفر عددٍ من المرافق العامة.
ونوَّه محافظ الليث بالاهتمام والحرص والمتابعة من القيادة الرّشيدة -حفظها الله- بدعم كل المجالات ومنها برامج الإسكان التنموي التي تُحقق الاستقرار للأسر وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها.