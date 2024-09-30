محافظ الليث يستعرض المشروعات الإسكانية بمركز الغالة ويناقش جاهزية 286 وحدة سكنية

واسّتعرض "الزهراني" المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدّمها المؤسسة؛ والتي تهدف إلى توفير المساكن الملائمة للفئات الأكثر حاجة لذلك؛ من خلال إنشاء المجمعات الإسكانية، كذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجمعات والوحدات التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية؛ ومساعدة المستفيدين من خدمات إسكان المؤسسة على تحسين فرصهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وما تقدمه من برامج وأنشطة تُسهم في الارتقاء بهم؛ والعمل على توفير كل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية، ومجمل الخطط المستهدفة والتي تتواءم مع أهداف رؤية 2030.