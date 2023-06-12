"ينبع الصناعية" تحصد المركز الأول لجائزة المدينة للبيئة في "تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر"

حصدت الهيئة الملكية بينبع المركز الأول لجائزة المدينة المنوّرة للبيئة في دورتها الأولى 2022 في مجال "تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر".
تسلم الجائزة المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، من الأمير سعود بن خالد الفيصل آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنوّرة، في الحفل الذي أقامته مؤسسة جائزة البيئة للإعلان عن الجهات الفائزة بفروع الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتأصيل مفاهيم "البيئة لنا ولأجيالنا" ودور الفرد في الحفاظ على البيئة وتحسينها وتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الاستفادة منها لدعم اقتصادات المنطقة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الباحثين لإنتاج أبحاث كحلول لمشكلات بيئية، وطرح أفكار مستقبلية رائدة قابلة للتطبيق من خلال تصميم برامج مبتكرة بتشارك المنافع ما بين القطاعات المختلفة لتحسين البيئة المحلية.
وتعزز هذه الجائزة مكانة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم المزيد من الابتكارات والحلول البيئية الفعالة. والعمل لمزيد من التكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية والشركاء الصناعيين لتحقيق رؤية الوطن لمستقبل واعد وطموح ومدن أكثر استدامة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبفضل تضافر الجهود والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين، فقد حققت مدينة ينبع الصناعية أداءً مستدامًا ملحوظًا في المجالات الرئيسة للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة عن طريق تقديم المبادرات والفعاليات البيئية التوعوية للمجتمع والشركاء الصناعيين، كما تميزت مدينة ينبع الصناعية بالمحافظة على المحميات الطبيعية لنبات المانجروف والتي تسهم في الوصول الى مستهدفات الحياد الصفري للمملكة لعام 2060م، كما عززت الهيئة الملكية بينبع دور الشركاء الصناعيين في إحلال وتوطين التقنيات البيئية المستدامة.