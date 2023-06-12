"ينبع الصناعية" تحصد المركز الأول لجائزة المدينة للبيئة في "تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر"

تجدر الإشارة إلى أنه وبفضل تضافر الجهود والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين، فقد حققت مدينة ينبع الصناعية أداءً مستدامًا ملحوظًا في المجالات الرئيسة للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة عن طريق تقديم المبادرات والفعاليات البيئية التوعوية للمجتمع والشركاء الصناعيين، كما تميزت مدينة ينبع الصناعية بالمحافظة على المحميات الطبيعية لنبات المانجروف والتي تسهم في الوصول الى مستهدفات الحياد الصفري للمملكة لعام 2060م، كما عززت الهيئة الملكية بينبع دور الشركاء الصناعيين في إحلال وتوطين التقنيات البيئية المستدامة.