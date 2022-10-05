أمير منطقة جازان يُثمن جهود معلمي المملكة في بناء الأجيال

كما قدم التهاني للمعلمين والمعلمات في كل أرجاء الوطن الغالي، الذين قدموا أروع النماذج والأمثلة، وتمثلوا قيم الصدق والإخلاص والبذل والعطاء، في سبيل أداء مهمتهم ورسالتهم السامية، خاصًّا بالتهنئة معلمي ومعلمات إدارة تعليم صبيا، ومتمنيًا التوفيق للجميع في أداء هذه الأمانة العظيمة.