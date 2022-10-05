أمير منطقة جازان يُثمن جهود معلمي المملكة في بناء الأجيال

ثمن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، جهود المعلمين والمعلمات في وطننا الغالي.
وقال: إن احتفال العالم أجمع بيوم المعلم يجعلنا جميعًا نفخر بدورهم الأساسي في صناعة القيادات، وتنشئة جيل صالح ينتمي لوطنه، ويدفع عجلة التنمية.
وأكّد أن معلمات ومعلمي السعودية تجاوزوا العقبات وواكبوا المستجدات، باستخدام التقنيات المتطورة في العملية التعليمية، وحازوا أعلى الأوسمة والجوائز على المستوى الإقليمي والعالمي، واطّلعوا على أرقى التجارب والممارسات الدولية؛ للارتقاء بالعملية التعليميّة.
وقدم أمير جازان بهذه المناسبة الشكر للمعلمين والمعلمات لجهودهم الملموسة التي لا تقدر بثمن؛ لتغذية عقول أبنائنا وبناتنا بالعلم النّافع والفكر السليم وتهذيب خلقهم بما يساهم في بناء هذا الوطن ورقيّه.
كما قدم التهاني للمعلمين والمعلمات في كل أرجاء الوطن الغالي، الذين قدموا أروع النماذج والأمثلة، وتمثلوا قيم الصدق والإخلاص والبذل والعطاء، في سبيل أداء مهمتهم ورسالتهم السامية، خاصًّا بالتهنئة معلمي ومعلمات إدارة تعليم صبيا، ومتمنيًا التوفيق للجميع في أداء هذه الأمانة العظيمة.