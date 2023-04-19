"خادم ضيف الرحمن".. مشروع تنفذه "مراكز الأحياء" و"منصة إحسان" لخدمة المعتمرين

فيما انطلقت خلال شهر رمضان المبارك مبادرة "السقاية والرفادة"، وذلك عبر توزيع نحو 40 مليون عبوة مياه على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار في عدة مواقع مجاورة للحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى أماكن وجود المعتمرين في كل من مدينتي "جدة والطائف"، فضلاً عن توزيع ما يقرب من 250 ألف وجبة سحور وإفطار في العاصمة المقدسة.