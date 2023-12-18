بالشراكة مع "مقهى هيفان".. كلية العلوم والآداب بمحايل تحتفي باللغة العربية 2023

أقامت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير "فرع جامعة الملك خالد بتهامة " فعاليات اليوم العالمي للغة العربية 2023 تحت شعار (العربية لغة الشعر والفنون)، وذلك بالتعاون مع الشريك الأدبي "مقهى هيفان" مساء أمس الاثنين.
واشتملت الفعاليّات على ندوة ومعرض مصاحب مكون من عدة أركان: ركن مكتب التعليم بمحايل، ركن الخط العربي، ركن الكتاب، ركن إلقاء الشعر، ركن الفن التشكيلي، وركن جمعية رعاية المعاقين.
وشارك في الندوة كل من الدكتور إبراهيم المحائلي، والدكتور مفرح الأسمري، والدكتور ضيف الله الزهراني، وأدار الندوة الدكتور نايف الأسمري، والذين تحدثوا خلال الندوة عن جماليات اللغة العربية وشموليتها للأدب والفنون واعتبارها أساس الثقافة الإنسانية والحضارة على مر العصور؛ وأنه تم تحديد هذا اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام للاحتفال السنوي من قِبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اعترافًا بالمكانة الكبيرة للغة العربية.
من جهة أخرى، قدم محمد الشهري مالك مقهى هيفان- الشريك الأدبي- الدروع التذكارية للضيوف والمشاركين في الفعاليّات، سلمها عميد كلية العلوم والآداب الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري.