بالشراكة مع "مقهى هيفان".. كلية العلوم والآداب بمحايل تحتفي باللغة العربية 2023

وشارك في الندوة كل من الدكتور إبراهيم المحائلي، والدكتور مفرح الأسمري، والدكتور ضيف الله الزهراني، وأدار الندوة الدكتور نايف الأسمري، والذين تحدثوا خلال الندوة عن جماليات اللغة العربية وشموليتها للأدب والفنون واعتبارها أساس الثقافة الإنسانية والحضارة على مر العصور؛ وأنه تم تحديد هذا اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام للاحتفال السنوي من قِبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اعترافًا بالمكانة الكبيرة للغة العربية.