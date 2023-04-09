"السيرة والمسيرة التشكيلية" في "فنون أبها"

تستضيف جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء غدٍ الاثنين، أمسية تشكيلية بعنوان "سيرة ومسيرة" ضمن فعاليّات مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير منطقة عسير، ويشارك في الأمسية العديد من الفنانين والفنانات بمنطقة عسير.
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية سيتحدث فيها الفنان التشكيلي المعروف مفرح عسيري والفنان التشكيلي ماجد عسيري والدكتورة ندى آل سالم والفنانة شريفة سحيم، حيث سيتم الحديث عن التجربة والمسيرة التي قدمت طوال مشوارهم الفني، مضيفًا أن اللقاء ستختتم به الجمعية فعاليّاتها الرمضانية للعام الحالي.
وأكد "السروي" أن ثقافة وفنون أبها ستواصل تقديم الفعاليّات والمشروعات الثقافية والفنية التي تُسهم في تعزيز قيمة الفنون باعتبارها الركيزة الثابتة في بناء العمل الجمالي، داعيًا المجتمع للحضور والمشاركة في هذه الأمسية.