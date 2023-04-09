"السيرة والمسيرة التشكيلية" في "فنون أبها"

وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية سيتحدث فيها الفنان التشكيلي المعروف مفرح عسيري والفنان التشكيلي ماجد عسيري والدكتورة ندى آل سالم والفنانة شريفة سحيم، حيث سيتم الحديث عن التجربة والمسيرة التي قدمت طوال مشوارهم الفني، مضيفًا أن اللقاء ستختتم به الجمعية فعاليّاتها الرمضانية للعام الحالي.