"الجلاجل" يكرّم "صحة مكة" نظير جهودها بموسم الحج 1444هـ

يُشار إلى أن "صحة مكة المكرمة" جندت خلال موسم حج العام الماضى، جندت أكثر من 32 ألف فرد من العاملين بالقطاع الصحي من كوادر طبية وتمريضية وإدارية لخدمة ضيوف الرحمن قبل وخلال موسم الحج، بزيادة ساعات عملهم على مدار الساعة.