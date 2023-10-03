"الجلاجل" يكرّم "صحة مكة" نظير جهودها بموسم الحج 1444هـ

كرّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، صحة مكة المكرمة ممثلةً بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وذلك لتميز منطقة مكة المكرمة في تقديمها للخدمات الصحية خلال موسم حج 1444هـ، والتي انعكست على تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل لضيوف بيت الله الحرام.
ويأتي هذا التميز نتيجة اهتمام الوزارة بالتحسين الدائم ومواكبة التطور الدائم في المجالات الصحية.
فيما قدم الدكتور وائل مطير شكره وتقديره باسم فريق العمل لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل نظير دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، واهتمامه الدائم بتحفيز وتشجيع فريق العمل في ظل توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار طوال العام.
يُشار إلى أن "صحة مكة المكرمة" جندت خلال موسم حج العام الماضى، جندت أكثر من 32 ألف فرد من العاملين بالقطاع الصحي من كوادر طبية وتمريضية وإدارية لخدمة ضيوف الرحمن قبل وخلال موسم الحج، بزيادة ساعات عملهم على مدار الساعة.