الأضاحي تسجل أسعارًا معقولة في أبها.. بسبب كثرة العرض

سجّلت الأضاحي بسوق أبها أسعارًا معقولة جدًا على غير العادة، رغم ارتفاعها في أوقات سابقة.
ورصدت "سبق" في جولة ميدانية لها صباح اليوم بسوق المواشي بأبها القيمة السعرية للأضاحي، والتي تراوحت ما بين 1400-2000 للماعز، و1400-1850 للضأن.
وأرجع رجل الأعمال عيسى بن حيدر السبب في هذه الأسعار الجيدة إلى العرض الكبير للأضاحي الذي يفوق الطلب.
وذكر أن الأسعار تختلف باختلاف نوع الأضحية والمكان الذي عاشت به، وقال: أغنام الساحل تقل في سعرها عن أغنام تهامة عسير التي يفضلها أبناء المنطقة على غيرها، رغم تساويها في كل شيء إلا اللون فقط.
واعتبر متسوقون أن الأسعار متوسطة وفي حدود مقبولة، إلا أن بعضهم أكد تأخير شراء الأضحية إلى يوم الغد وثاني وثالث أيام العيد؛ على أمل أن يكون هناك المزيد من الانخفاض في الأسعار، في ظل محاولة تجار الماشية التخلص مما لديهم من أضاحٍ.
من جهة أخرى، يشهد السوق وجود رجال الأمن الذين يحرصون على تنظيم حركة السير والحفاظ على الأمن إلى جانب وجود موظفين من فرع البيئة بالمنطقة؛ لمتابعة المهام تجاه السوق والمسلخ المحاذي له.