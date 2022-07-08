الأضاحي تسجل أسعارًا معقولة في أبها.. بسبب كثرة العرض

واعتبر متسوقون أن الأسعار متوسطة وفي حدود مقبولة، إلا أن بعضهم أكد تأخير شراء الأضحية إلى يوم الغد وثاني وثالث أيام العيد؛ على أمل أن يكون هناك المزيد من الانخفاض في الأسعار، في ظل محاولة تجار الماشية التخلص مما لديهم من أضاحٍ.