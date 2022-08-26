إنجاز بمعايير بريطانية.. "إرواء" إلى شهادة "المنظمة الموثوقة" في الجودة

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية متعب بن إبراهيم المسيند، أن "إرواء" عملت منذ وقت مبكر على استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها.



