إنجاز بمعايير بريطانية.. "إرواء" إلى شهادة "المنظمة الموثوقة" في الجودة

حصلت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" على شهادة "المنظمة الموثوقة-TRUSTED CHARITY"؛ وذلك وفق معايير المجلس البريطاني للمنظمات التطوعية وغير الربحية NCVO في نظام الجودة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية متعب بن إبراهيم المسيند، أن "إرواء" عملت منذ وقت مبكر على استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها.
وأكد "المسيند" سعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع غير الربحي لكي تحقق رسالتها بأن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها بتقديم المياه لمستفيديها بخدمة ذات جودة عالية وتنفذ وفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاتها.
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