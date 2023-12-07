تزامناً مع يوم التطوع.. وكيل محافظة الزلفي يرعى حفل تكريم المتطوعين والمتطوعات

وتخلل برنامج الاحتفاء استعراض مهام وأدوار جمعية "فزعة" وفريق "إنجاد" التطوعيين، كما تم تنفيذ ورشة عمل مشتركة مع القطاعات التعليمية بعنوان "الاستفادة من القدرات التعليمية في الاعمال التطوعية" بمقر إدارة التعليم علاوةً على استضافة إدارة الدفاع المدني لبرنامج تدريبي في أعمال الإطفاء وسحب المركبات .