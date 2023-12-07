تزامناً مع يوم التطوع.. وكيل محافظة الزلفي يرعى حفل تكريم المتطوعين والمتطوعات

رعى وكيل محافظة الزلفي محمد بن عبدالعزيز الثاقب حفل تكريم عدد من المتطوعين والمتعاونين مع الدفاع المدني من الأفراد والجمعيات والقطاعات الحكومية.
جاء ذلك تزامناً مع اليوم السعودي للتطوع هذا العام تحت شعار "عطاء وطن" بصالة الاستقبالات الرئيسة بالمحافظة.
حضر حفل التكريم العقيد سليمان بن عبدالرحمن الخمشي وعدد من قيادات إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة المهتمين والمتطوعين والمتطوعات.
وتخلل برنامج الاحتفاء استعراض مهام وأدوار جمعية "فزعة" وفريق "إنجاد" التطوعيين، كما تم تنفيذ ورشة عمل مشتركة مع القطاعات التعليمية بعنوان "الاستفادة من القدرات التعليمية في الاعمال التطوعية" بمقر إدارة التعليم علاوةً على استضافة إدارة الدفاع المدني لبرنامج تدريبي في أعمال الإطفاء وسحب المركبات .
وأشاد "الثاقب" بالدور الكبير للدفاع المدني في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، إضافة إلى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات .