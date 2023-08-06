"الغامدي" يقف على استعدادات العام الدراسي المقبل بالطائف

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات في الإدارة، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1445هـ.
استعرض الاجتماع خطط مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتسخير الجهود لتهيئة البيئة التعليمية، والتأكيد على جاهزيتها للعودة الآمنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وأوضح المدير العام للتعليم، خلال كلمته، الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة التعليم، استعدادًا للعام الدراسي، وفق خطط مدروسة للعودة بسلامة وأمان وجدية وفاعلية لمقاعد الدراسة بالعام الجديد.
وأكد ضرورة استمرار تحقيق المزيد من المنجزات والمخرجات التعليمية المرجوة.
وقال الدكتور "الغامدي": إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات غير المسبوقة، وأن منسوبي تعليم الطائف وفق ما يملكونه من خبرات وجدارات قادرون بحول الله، أن يحولوا هذه التحديات لنجاحات، بالاستعداد المبكر والجاهزية القصوى للانطلاقة الجادة.
وناقش الاجتماع مؤشرات الاستعداد لكل الإدارات المعنيّة، من جاهزية المباني، وتوزيع المعلمين والمعلمات، والمقررات الدراسية، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بعمل الإدارات المعنية بالاستعداد.
وخرج اللقاء بحزمة من التوصيات التي تصب في متابعة جادة لبدء العام الدراسي المقبل.