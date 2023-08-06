"الغامدي" يقف على استعدادات العام الدراسي المقبل بالطائف

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات في الإدارة، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1445هـ.