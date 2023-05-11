"الأمر بالمعروف" بنجران تعقد لقاءً فكرياً لمنسوبي "هيئة شرورة"

وأكد "القحطاني" في نهاية اللقاء على أهمية شُكر النِعم التي أنعم الله -عز وجل- بها على عباده ومنها نعمة الأمن والاستقرار التي لا يعدلها شيء، والتي نعيشها في المملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة.