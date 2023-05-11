"الأمر بالمعروف" بنجران تعقد لقاءً فكرياً لمنسوبي "هيئة شرورة"

عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران لقاءً توجيهياً ضمن لقاءات الأمن الفكري لمنسوبي هيئة محافظة شرورة، ألقاه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وذلك في مقر الهيئة بالمحافظة.
وأكد "القحطاني" على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب ووجوب الاجتماع على ولاة الأمر ولزوم السمع والطاعة لهم وأنها من أصول الدين.
كما بيّن "القحطاني" أهمية فهم منهج السلف الصالح في السمع والطاعة ومكانتهما في شريعة الإسلام.
وحذّر "القحطاني" من خطر الأحزاب والجماعات كجماعة الإخوان وغيرها، وأنهم سبب في الخلاف والشقاق والفرقة.
وأكد "القحطاني" في نهاية اللقاء على أهمية شُكر النِعم التي أنعم الله -عز وجل- بها على عباده ومنها نعمة الأمن والاستقرار التي لا يعدلها شيء، والتي نعيشها في المملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة.
يشار إلى أن هذه اللقاءات التوجيهية والعلمية تأتي ضمن سلسلة لقاءات الأمن الفكري بتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.