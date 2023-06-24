أمير تبوك يرعى الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل".. غدًا الأحد

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأحد، الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل" في مدينة تبوك؛ حيث يتوج خلالها الفائزين في منافسات المزاين.
وتم رصد أكثر من 13 مليون ريال، لجوائز الفائزين بمنافسات المهرجان، الذي جاء تحت شعار "جادتنا مقصدها تبوك".
ويُعَد المهرجان الذي نظّمه نادي الإبل واستمرت فعالياته أحد عشر يومًا، بداية سلسلة مهرجانات "جادة الإبل" التي يسعى من خلالها نادي الإبل للوصول إلى جميع مناطق المملكة.
ويهدف إلى نشر وترسيخ الموروث السعودي العريق، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك ودعم الصناعات المتعلقة بها في إطار الأنشطة المختلفة، إلى جانب توفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضم المهرجان -على مدى أيامه- جملةً من البرامج والأنشطة التي تستهدف مختلف أطياف المجتمع، وتعكس حجم العمل الكبير الذي بذله نادي الإبل؛ للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا المورث تاريخيًّا وثقافيًّا، ويؤكد أهمية الحدث الأول في مهرجانات الإبل وباكورة انطلاقها.