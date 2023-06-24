أمير تبوك يرعى الحفل الختامي لمهرجان "جادة الإبل".. غدًا الأحد

ويهدف إلى نشر وترسيخ الموروث السعودي العريق، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك ودعم الصناعات المتعلقة بها في إطار الأنشطة المختلفة، إلى جانب توفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.