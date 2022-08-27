"تعليم عسير" تُنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، إنجاز عدد من المشروعات المدرسية، بكلفة إجمالية بلغت 25 مليون ريال، في إطار خطتها لتحسين بيئات التعلم وخفض نسبة المباني المستأجرة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.