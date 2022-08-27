"تعليم عسير" تُنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، إنجاز عدد من المشروعات المدرسية، بكلفة إجمالية بلغت 25 مليون ريال، في إطار خطتها لتحسين بيئات التعلم وخفض نسبة المباني المستأجرة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري: أنهت الإدارة كل الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة؛ إذ تم تخصيص أكثر من 600 حافلة مدرسية لنقل 47 ألف طالب وطالبة في جميع قطاعات التعليم بالمنطقة.
وأضاف أنه تم تجهيز 144 مدرسة لرياض الأطفال، و113 مدرسة للطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم، وتمكين 457 من المعلمات المُعَيّنات حديثًا من العمل في مدارسهن، واعتماد البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، وتنفيذ برامج تدريبية للمشرفين التربويين والمشرفات ومديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس.
وتابع "العمري": "عملت الإدارة منذ وقت مبكر على توزيع أكثر من مليوني مقرر دراسي وتسليمها لجميع المدارس، كما تم اعتماد صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات بقيمة تجاوزت ثمانية ملايين ريال".