1700 مدرسة بالطائف تفعل اليوم الدولي لمكافحة الفساد بمشاركة 270 ألف طالب

فعلّت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم، فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، بمشاركة أكثر من 1700 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، وبحضور أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الوعي بمشكلة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة، وترسيخ القيم الوطنية، ضمن فعاليات تُقام سنويًا في التاسع من ديسمبر، بهدف بناء مجتمع واعٍ يسهم أفراده في مكافحة الفساد وحماية مكتسبات الوطن.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن المملكة بقيادتها الرشيدة -حفظها الله- تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد وتتبع قضاياه، مشيرًا إلى أن الحزم في التعامل مع مرتكبيه يعزز الثقة في النظام ويكرّس قيم الشفافية والنزاهة.
وأوضح "الغامدي" أن تعليم الطائف يؤدي دورًا محوريًا في نشر التوعية بمخاطر الفساد من خلال برامج تثقيفية وتوعوية تستهدف منسوبي التعليم والطلاب، وتعمل على تعزيز الممارسات السليمة وتنمية الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية.
ودعا مديري ومديرات المدارس إلى أهمية غرس القيم الوطنية، وتوضيح السلوكيات المخالفة للأنظمة، وتنشئة جيل واعٍ بمسؤوليته في بناء مجتمع تعليمي نزيه، يسهم في حماية وطنه من مظاهر الفساد.