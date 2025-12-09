1700 مدرسة بالطائف تفعل اليوم الدولي لمكافحة الفساد بمشاركة 270 ألف طالب

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن المملكة بقيادتها الرشيدة -حفظها الله- تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد وتتبع قضاياه، مشيرًا إلى أن الحزم في التعامل مع مرتكبيه يعزز الثقة في النظام ويكرّس قيم الشفافية والنزاهة.