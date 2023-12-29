مكة.. "بِر جعرانة" تحتفي بيوم التطوع وتكرّم المتطوعين

كرّمت جمعية البر الخيرية بالجعرانة بمكة المكرّمة؛ عدداً من المتطوعين والمتطوعات نظير جهودهم المبذولة في الأعمال التطوعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
ونوّه المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الحربي؛ بأهمية العمل التطوعي ومساهمته بشكلٍ كبيرٍ في تطوير عديدٍ من المهارات الشخصية المهمة، مبدياً سعادته بمشاركة المؤسسات والكيانات في القطاع غير الربحي مع القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق أهداف مشتركة.
وأكّد أن الاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز جهود المتطوعين وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية التي تطلق لتغطي مختلف الأصعدة فيكون هذا اليوم ملتقى سنوياً يعزّز في المجتمع إحساس البذل والعطاء، مقدماً شكره وتقديره لمدير التطوع بالجمعية أميرة الصاعدي، ولجميع أعضاء الجمعية، على ما بذلوه من عطاءٍ وتسهيلٍ وإشراك المتطوعين في المبادرات التطوعية لتحقيق رؤية المملكة 2023؛ الوصول إلى مليون متطوع.