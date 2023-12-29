مكة.. "بِر جعرانة" تحتفي بيوم التطوع وتكرّم المتطوعين

وأكّد أن الاحتفاء بهذا اليوم هو إبراز جهود المتطوعين وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية التي تطلق لتغطي مختلف الأصعدة فيكون هذا اليوم ملتقى سنوياً يعزّز في المجتمع إحساس البذل والعطاء، مقدماً شكره وتقديره لمدير التطوع بالجمعية أميرة الصاعدي، ولجميع أعضاء الجمعية، على ما بذلوه من عطاءٍ وتسهيلٍ وإشراك المتطوعين في المبادرات التطوعية لتحقيق رؤية المملكة 2023؛ الوصول إلى مليون متطوع.