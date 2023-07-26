أمير تبوك يؤكد أهمية دور المسرح في إبراز الثقافات بالمجتمع

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية بالمنطقة الممثل والمخرج خالد بن حسين الحربي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بمناسبة صدور قرار الموافقة على إنشاء النادي وتشكيل مجلس إدارته.