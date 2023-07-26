أمير تبوك يؤكد أهمية دور المسرح في إبراز الثقافات بالمجتمع

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية بالمنطقة الممثل والمخرج خالد بن حسين الحربي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بمناسبة صدور قرار الموافقة على إنشاء النادي وتشكيل مجلس إدارته.
وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة تبوك، برئيس وأعضاء النادي، مقدمًا لهم التهنئة، وأكد على الدور الهام للمسرح في نقل الثقافات وإبراز دورها في المجتمع.
ونوه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من دعم واهتمام ورعاية للشباب والشابات والاستثمار فيهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الأمير "فهد": سعيد بتواجدكم اليوم والالتقاء بكم وعليكم مسؤولية كبرى في إبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وفني ومسرحي، حاثًا على رعاية المبدعين في المنطقة وتبني المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية.
وأكد أمير تبوك، دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية للنادي، وتسخير كل الإمكانات لإنجاح أعماله الفنية والمسرحية.
فيما أعرب رئيس وأعضاء نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية، عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالشباب والشابات بالمنطقة، وتحفيزهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، مؤكدين أن لقاءه بهم امتداد لدوره الرائد في دعم الحركة الثقافية والفنية بتبوك.