عودة كوادر مدارس ومكاتب "تعليم جدة".. غدًا الأحد
تعود، غدًا الأحد، جميع الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية بمدارس ومعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وسينتظم المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات والكوادر الإدارية في مدارسهم ومقرات أعمالهم؛ استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 1445هـ.
ورحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة "منال اللهيبي"، بعودة الهيئة الإشرافية والإدارية والمعلمين والمعلمات، والقيادات في الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، إلى مقار عملهم.
وتمنت لهم العون والتوفيق في خدمة الوطن المعطاء، وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة، أعزها الله، في النهوض بالتعليم في بلادنا الحبيبة، مثمنةً جهود الجميع في الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد، مقدمة لهم الشكر والتقدير.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران: إن أسبوع عودة الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية، يشهد عددًا من الخطوات التي تسبق انطلاقة العام الدراسي، ومن ضمنها استقرار الكوادر التعليمية والإدارية في مقرات أعمالهم، بعد صدور حركة النقل الداخلي والخارجي مؤخرًا.
كما يشهد وضع الخطط الإشرافية والتعليمية، إلى جانب إسناد جداول المواد الدراسية والمقررات للمعلمين والمعلمات، وتسليم الجداول الدراسية لهم؛ وذلك بما يضمن انطلاقة جادة وناجحة للعام الدراسي في المدارس كافة.
وأضاف "الصقيران"، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، كانت قد شكّلت لجانًا تنفيذية، لتنفيذ خطة العودة للمدارس، ومن ضمنها لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1445هـ.
وتابع: عقدت اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري طيلة الفترة الماضية برئاسة المدير العام للتعليم، وحضور أعضاء اللجنة؛ للوقوف بشكل تفصيلي على مراحل إنجاز خطط الإدارات المعنية بالاستعداد والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.