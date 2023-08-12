عودة كوادر مدارس ومكاتب "تعليم جدة".. غدًا الأحد

من جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران: إن أسبوع عودة الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية، يشهد عددًا من الخطوات التي تسبق انطلاقة العام الدراسي، ومن ضمنها استقرار الكوادر التعليمية والإدارية في مقرات أعمالهم، بعد صدور حركة النقل الداخلي والخارجي مؤخرًا.