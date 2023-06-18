انعقاد الاجتماع الأوّل لاستشاري "تقني تبوك" لعام 1444هـ

وتناول الاجتماعُ عددًا من المحاور؛ منها: التوصية بافتتاح عدد من البرامج والتخصُّصات الجديدة في بعض المنشآت التدريبية المستوفية لشروط الافتتاح، وبما يخدم مصلحة المتدرّبين والمتدربات لمواكبة سوق العمل، وإطلاق بعض المبادرات المجتمعية والنوعية بالمنطقة.