انعقاد الاجتماع الأوّل لاستشاري "تقني تبوك" لعام 1444هـ

عقد المجلسُ الاستشاري للتدريب التقني بمنطقة تبوك، اليوم الأحد، اجتماعَه الأول، بحضور أعضاء المجلس من قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، والأعضاء من القطاعين الخاص والعام.
وأشاد رئيس المجلس المهندس علي بن مرزوق البلوي، بدور المجلس الإيجابي في تنفيذ الخطط المرسومة لقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومدى مواءمة المخرجات مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال؛ ممّا يسهم في استقراء مستقبل البرامج التدريبية والاستمرار في تقديم الحلول لما يطرأ من مستجدّات.
وأشار إلى التوجُّه لاعتماد المجالس الاستشارية في المناطق لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة، رعاها الله.
وتناول الاجتماعُ عددًا من المحاور؛ منها: التوصية بافتتاح عدد من البرامج والتخصُّصات الجديدة في بعض المنشآت التدريبية المستوفية لشروط الافتتاح، وبما يخدم مصلحة المتدرّبين والمتدربات لمواكبة سوق العمل، وإطلاق بعض المبادرات المجتمعية والنوعية بالمنطقة.