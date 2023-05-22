تستهدف 3 آلاف مستفيد.. "تقنية الليث" تُطلق مبادرة التوعية بأخطار المخدرات

وتستهدف المبادرة أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد على مدى ثلاثة أيام خلال فترتَيْها الصباحية والمسائية، وذلك بإقامة المعارض والأركان الخاصة بالجهات المشاركة، التي تجاوز عددها تسع جهات حكومية وخاصة من داخل محافظة الليث وخارجها، والعديد من المحاضرات التوعوية والوقائية والأنشطة التفاعلية؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والحصانة الاجتماعية من المخدرات لجميع أفراد المجتمع وأطيافه.