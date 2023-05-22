تستهدف 3 آلاف مستفيد.. "تقنية الليث" تُطلق مبادرة التوعية بأخطار المخدرات

أطلقت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث مبادرة (حماية) للتوعية بأضرار المخدرات، التي تهدف إلى زيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، وإيجاد بيئة خالية من المخدرات، من خلال تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين، والحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
وتستهدف المبادرة أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد على مدى ثلاثة أيام خلال فترتَيْها الصباحية والمسائية، وذلك بإقامة المعارض والأركان الخاصة بالجهات المشاركة، التي تجاوز عددها تسع جهات حكومية وخاصة من داخل محافظة الليث وخارجها، والعديد من المحاضرات التوعوية والوقائية والأنشطة التفاعلية؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والحصانة الاجتماعية من المخدرات لجميع أفراد المجتمع وأطيافه.
وتقوم المبادرة على ثلاث ركائز أساسية: تقديم برامج تُعنى بمواضيع توعوية ووقائية من المؤثرات العقلية والمخدرات، وتعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وأفراد المجتمع لرفع مستوى الحصانة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الشخصي والذاتي للمتدربين بأخطار وأضرار المخدرات.