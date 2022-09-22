"الجعيد": المملكة أصبحت دولة عصرية ورائدة الدول العربية والإسلامية

رفعت المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة أمل ضيف الله الجعيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، وإلى الشعب السعودي الكريم وإلى كافة جنودنا البواسل المرابطين على حدود الوطن والمحافظين على أمنه واستقراره، وإلى كافة المرضى والمراجعين والمستفيدين الحاصلين على الخدمات العلاجية وأسرهم وذويهم بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن أحد أهم جوانب الاحتفال باليوم الوطني هو اكتمال وحدة الوطن على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ليكمل المسيرة من بعده أبناؤه الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات لهذا الكيان الكبير الشامخ، حتى أصبحت المملكة دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله بالحكمة والثبات في جميع المواقف.
وأشارت الجعيد إلى أهمية النهضة الصحية والخدمات العلاجية التي تشهدها جميع قطاعات الصحة بالمملكة ومنها مجمع إرادة للصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة الذي يساهم في التنمية البشرية المستدامة ويقدم كافة الخدمات العلاجية للفرد والأسرة والمجتمع، في ظل الجهود المبذولة والتوجيهات والتوصيات للمحافظة على النسيج الاجتماعي بالشكل الصحيح، وذلك يجسد الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.