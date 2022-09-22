"الجعيد": المملكة أصبحت دولة عصرية ورائدة الدول العربية والإسلامية

وأشارت إلى أن أحد أهم جوانب الاحتفال باليوم الوطني هو اكتمال وحدة الوطن على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ليكمل المسيرة من بعده أبناؤه الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات لهذا الكيان الكبير الشامخ، حتى أصبحت المملكة دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله بالحكمة والثبات في جميع المواقف.