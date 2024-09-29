"سعود بن نهار" يطلع على روزنامة احتفال "تعليم الطائف" باليوم الوطني الـ 94

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي يرافقه وفد طلابي، لتهنئته بذكرى اليوم الوطني الـ 94، ونقل الدكتور الغامدي مشاعر منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف بالذكرى الغالية على قلوب الجميع لمحافظ الطائف.
واطلع الأمير سعود على خطة وبرامج وفعاليّات احتفال مدارس تعليم الطائف باليوم الوطني والذي يذكرنا برحلة التأسيس والتوحيد للبلاد المباركة.
وألقى الطلبة كلمات وطنية تعبّر عن مشاعرهم وزملائهم الطلاب بمناسبة اليوم الوطني، فيما قدم محافظ الطائف شكره وتقديره للمدير العام للتعليم، الدكتور سعيد الغامدي، ولجميع منسوبي تعليم الطائف، على مشاعرهم الصادقة، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظهم الله -.