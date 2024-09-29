"سعود بن نهار" يطلع على روزنامة احتفال "تعليم الطائف" باليوم الوطني الـ 94

وألقى الطلبة كلمات وطنية تعبّر عن مشاعرهم وزملائهم الطلاب بمناسبة اليوم الوطني، فيما قدم محافظ الطائف شكره وتقديره للمدير العام للتعليم، الدكتور سعيد الغامدي، ولجميع منسوبي تعليم الطائف، على مشاعرهم الصادقة، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظهم الله -.