رئيس بلدية الشرق يزور جمعية التنمية "أهلنا"

ويشمل نطاق جمعية التنمية الأهلية بالشرق التي تعنى بالبرامج التعليمية والثقافية والأسرية والاقتصادية وغيرها، الأحياء الواقعة ضمن نطاق بلدية الشرق ويشمل أحياء النظيم، الجنادرية، الندوة، البيان، الوسام، السحاب، المرجان، المشرق، الزاهر، التضامن، العلا، الفرسان، النخبة، المجد، الراية، الزهور، وغيرها من الأحياء والمخططات الجديدة.