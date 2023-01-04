رئيس بلدية الشرق يزور جمعية التنمية "أهلنا"

زار المهندس أسامة بن حمد الدعيلج رئيس بلدية الشرق، جمعية التنمية الأهلية بالشرق "أهلنا"، حيث استقبله رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واطلع رئيس بلدية الشرق على برامج ومشاريع الجمعية، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل البلدي والعمل الأهلي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من أهمية تعاون القطاعات الثلاثة العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وصرح رئيس بلدية الشرق المهندس أسامة الدعيلج أن هذه الزيارات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، عبر الشراكة بين القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي.
وقال إن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن حريص على مثل هذه الشراكات التي تعزز من دور أمانة منطقة الرياض التنموي الذي لا يتأتى إلا من خلال مثل هذه الشراكات.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالشرق الدكتور زيد الخمشي أن زيارة رئيس بلدية الشرق والوفد الموافقة له يؤكد الحرص من قبل الجانبين لخدمة أحياء شرق الرياض، حيث إن نطاق الجمعية يشمل جميع الأحياء الواقعة في نطاق بلدية الشرق.
حضر اللقاء من جانب بلدية الشرق رجاء مطارد الرويلي رئيس المشاركة الاجتماعية، والأستاذ مسرع هادي العرجاني رئيس قسم الرخص، فيما حضر من جانب الجمعية الدكتور زيد الخمشي رئيس مجلس الإدارة، عمر عضيب المشرف المالي، ميزر علي عضو مجلس الإدارة، ونايف الرويلي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس النظيم التطوعي.
ويشمل نطاق جمعية التنمية الأهلية بالشرق التي تعنى بالبرامج التعليمية والثقافية والأسرية والاقتصادية وغيرها، الأحياء الواقعة ضمن نطاق بلدية الشرق ويشمل أحياء النظيم، الجنادرية، الندوة، البيان، الوسام، السحاب، المرجان، المشرق، الزاهر، التضامن، العلا، الفرسان، النخبة، المجد، الراية، الزهور، وغيرها من الأحياء والمخططات الجديدة.