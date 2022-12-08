"هلال مكة" يباشر قرابة 20 ألف حالة إسعافية خلال شهر

وقالت الهيئة: إن غرفة القيادة والتحكم تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.