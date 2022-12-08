"هلال مكة" يباشر قرابة 20 ألف حالة إسعافية خلال شهر

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر نوفمبر عام 2022م والتي بلغ عددها 19638 حالة إسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية .
وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وبآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وسجلت الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات 9672 حالة إسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية 6482 حالة فيما سجلت حالات أخرى 3920 حالة.
وقالت الهيئة: إن غرفة القيادة والتحكم تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.