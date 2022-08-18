٤ فِرَق تطوعية و648 متطوعًا ومتطوعة.. جهود تعليم شقراء خلال عام

وتنوعت المبادرات التطوعية المنفذة من قِبَل متطوعي ومتطوعات الإدارة طيلة العام الماضي؛ حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات، أهمها إقامة دورات تدريبية تقنية وفنية متنوعة من قِبَل متطوعي ومتطوعات الإدارة، وإقامة مبادرات تطوعية من عدد من الفنيين الذين يعملون في إدارة التعليم، في صيانة أجهزة الحاسب؛ حيث قاموا بصيانة عدد من الأجهزة والمعامل في المكاتب والمدارس، وإقامة حملات توعوية عن التطوع أهميته وفوائده ومجالاته، وتنظيم مبادرات توعوية تثقيفية عن أضرار المخدرات والتدخين، وتفعيل الأيام العالمية والوطنية، كيوم اللغة العربية ويوم مكافحة المخدرات، واليوم الوطني ويوم التأسيس، وإقامة الشراكات في مجال الرياضة، من خلال التعاون التطوعي مع مكتب الرياضة بشقراء لتنظيم عدد من مباريات كرة القدم وكرة الطائرة في نادي الوشم ونادي أشيقر، وإقامة الشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء؛ لتنفيذ مبادرات بيئية، كغرس الشتلات في المنتزهات الوطنية البرية، ونثر البذور أوقات الوسم في المنتزهات، ومشاركات تطوعية رجالية ونسائية للجهات الحكومية في تنظيم مهرجان فلفل شقراء على مستوى المنطقة، والذي نُظّم بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشراكة مع إدارة الدفاع المدني لتنفيذ عدد من مبادرات التوعية في مجال السلامة، شملت طلاب وطالبات مدارس التعليم وأولياء أمورهم.