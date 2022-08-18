٤ فِرَق تطوعية و648 متطوعًا ومتطوعة.. جهود تعليم شقراء خلال عام

تضافرًا مع جهود وزارة التعليم في العمل التطوعي لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠، وانسجامًا مع استراتيجية وكالة الوزارة للموارد البشرية -ممثلة في وحدة التطوع بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية- فعّلت إدارة التعليم بمحافظة شقراء العمل التطوعي في شتى المجالات التدريبية والفنية والتقنية، إضافة إلى المجالات البيئية والرياضية والوطنية والمجتمعية.
وساهمت إدارة التعليم في تفعيل دورها المجتمعي من خلال المشاركات التطوعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية بأربع فِرَق رئيسية، وأكثر من 640 متطوعًا.
وتفصيلًا، حرصت إدارة التعليم بشقراء وبإشراف من مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي ومساعده للشؤون التعليمية سهام الشعلان، على تفعيل العمل التطوعي من خلال عمل تنظيمي، وفق جدول زمني مخطط له من أول العام؛ إذ تم تجهيز أربع فِرَق تطوعية تتكون من: (الفريق العام بالإدارة، وفريق الإعلام والاتصال، وفريق التدريب والتطوير، والفريق الفني والتقني).
وبلغ عدد المتطوعين الإجمالي من المشاركين في المبادرات والفرص التطوعية أكثر من 648 متطوعًا ومتطوعة (غير متكررين)، قدموا العديد من الأعمال التطوعية في شتى المجالات.
وتنوعت المبادرات التطوعية المنفذة من قِبَل متطوعي ومتطوعات الإدارة طيلة العام الماضي؛ حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات، أهمها إقامة دورات تدريبية تقنية وفنية متنوعة من قِبَل متطوعي ومتطوعات الإدارة، وإقامة مبادرات تطوعية من عدد من الفنيين الذين يعملون في إدارة التعليم، في صيانة أجهزة الحاسب؛ حيث قاموا بصيانة عدد من الأجهزة والمعامل في المكاتب والمدارس، وإقامة حملات توعوية عن التطوع أهميته وفوائده ومجالاته، وتنظيم مبادرات توعوية تثقيفية عن أضرار المخدرات والتدخين، وتفعيل الأيام العالمية والوطنية، كيوم اللغة العربية ويوم مكافحة المخدرات، واليوم الوطني ويوم التأسيس، وإقامة الشراكات في مجال الرياضة، من خلال التعاون التطوعي مع مكتب الرياضة بشقراء لتنظيم عدد من مباريات كرة القدم وكرة الطائرة في نادي الوشم ونادي أشيقر، وإقامة الشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء؛ لتنفيذ مبادرات بيئية، كغرس الشتلات في المنتزهات الوطنية البرية، ونثر البذور أوقات الوسم في المنتزهات، ومشاركات تطوعية رجالية ونسائية للجهات الحكومية في تنظيم مهرجان فلفل شقراء على مستوى المنطقة، والذي نُظّم بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشراكة مع إدارة الدفاع المدني لتنفيذ عدد من مبادرات التوعية في مجال السلامة، شملت طلاب وطالبات مدارس التعليم وأولياء أمورهم.
من جانبه قال مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن: إن العمل التطوعي مقوم فعال في بناء وتطوير المجتمع؛ حيث إنه ارتبط بتنمية العلاقات الإنسانية وتعزيز القيم، وتنمية المهارات والقدرات الشخصية.
وأضاف "الحسن" أن الإدارة تهدف من تفعيل العمل التطوعي لدى منسوبيها لأهداف سامية، أهمها: تعزيز الولاء لقادة البلاد وولاة الأمر حفظهم الله، وتنمية الانتماء الوطني، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية.
وتابع: من الأهداف النبيلة التي تسعى لها الإدارة، التوعية بأهمية العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الإدارة والجهات الحكومية المختلفة بما يتماشى مع تنظيمات العمل التطوعي وتشريعاته.