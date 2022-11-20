200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة في الطائف

وتفقد "الشريف" أعمال اللجان، واطمأن على سيرها بالشكل الصحيح، في حين كانت اللجان الفنية ولجان الملاحظة والرصد بالمدارس، بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى في المتابعة على جميع قاعات الاختبارات بمدارس البنين والبنات، في مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بالطائف، من خلال قيادات التعليم وأكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية.