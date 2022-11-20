200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولة في الطائف

انطلقت اليوم الأحد، في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1444هـ للبنين والبنات، والتي أدّاها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
ووقف المدير العام للتعليم الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، على سير الاختبارات في مجمع غرناطة التعليمي، ومجمع ثمالة، ومجمع السريج، التابعة لمكتب التعليم بالجنوب.
وتفقد "الشريف" أعمال اللجان، واطمأن على سيرها بالشكل الصحيح، في حين كانت اللجان الفنية ولجان الملاحظة والرصد بالمدارس، بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى في المتابعة على جميع قاعات الاختبارات بمدارس البنين والبنات، في مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بالطائف، من خلال قيادات التعليم وأكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية.
وجرى تسخير كل الإمكانات وتوفير الأجواء الملائمة المحيطة في بيئة المدارس، والاطلاع على جميع الإجراءات المتبعة في تنظيم الاختبارات، وسير الأعمال في لجان الكنترول، بما يضمن جودة الأداء في عملية التصحيح أولًا بأول والرفع بالدرجات على نظام "نور".
كما جرت متابعة التجهيزات المُعدّة في المدارس لمتابعة الإشراف اليومي، وتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي من خلال النشرات التربوية والتوجيه الطلابي.
وأكد "الشريف" مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات مكاتب التعليم، والمشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، ومتابعتهم للاختبارات أولًا بأول، وفق خطة معدّة والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
وتمنّى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشددًا على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.