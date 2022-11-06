"مدني المدينة" يختتم أعمال ندوة مخاطر السيول بتوصيات لرفع مستوى الوعي

وجاء في التوصيات نقلُ تجربة تأهيل المدرجات الزراعية والحصاد المائي لجبال الحجاز في منطقة المدينة المنورة، وإعادة تدوير مياه السيول للاستفادة منها والحد من سرعة السيول وتفادي مخاطرها ومعالجة الاعتداء على الأودية، من قِبَل الجهات المختصة والعمل على تبادل الخبرات والتجارب المحلية الناجحة بين مناطق المملكة؛ لإثراء مهارات منسوبي المديرية، وتفعيل دور الإعلام المحترف الوطني، وصناعة مضامين توعوية بقوالب متعددة مختلفة كتوظيف الدراما في ذلك برسائل ومقاطع قصيرة، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة لبث الوعي والتذكير والتعريف بحقوق الأودية ومجاري السيول، وتعريف المجتمع بما يدعى بـ"حرية الأودية"، ومد جسور التواصل والتعاون البحثي والابتكار بين المديرية والجامعات العاملة في المنطقة للاستفادة من الخبرات الوطنية.