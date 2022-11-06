"مدني المدينة" يختتم أعمال ندوة مخاطر السيول بتوصيات لرفع مستوى الوعي

اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أعمال ندوة "مخاطر السيول" بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة في مركز التنمية الاجتماعي بمحافظة العيص، بعدد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بمخاطر السيول بمشاركة نخبة من المتخصصين من 20 هيئة وجهة حكومية متخصصة.
وجاء في التوصيات نقلُ تجربة تأهيل المدرجات الزراعية والحصاد المائي لجبال الحجاز في منطقة المدينة المنورة، وإعادة تدوير مياه السيول للاستفادة منها والحد من سرعة السيول وتفادي مخاطرها ومعالجة الاعتداء على الأودية، من قِبَل الجهات المختصة والعمل على تبادل الخبرات والتجارب المحلية الناجحة بين مناطق المملكة؛ لإثراء مهارات منسوبي المديرية، وتفعيل دور الإعلام المحترف الوطني، وصناعة مضامين توعوية بقوالب متعددة مختلفة كتوظيف الدراما في ذلك برسائل ومقاطع قصيرة، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة لبث الوعي والتذكير والتعريف بحقوق الأودية ومجاري السيول، وتعريف المجتمع بما يدعى بـ"حرية الأودية"، ومد جسور التواصل والتعاون البحثي والابتكار بين المديرية والجامعات العاملة في المنطقة للاستفادة من الخبرات الوطنية.
جدير بالذكر أن الندوة التي افتتحها مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور علي بن عبدالله الشهري؛ تهدف إلى استعراض التجارب والممارسات حول مخاطر السيول ودراسة التحديات والمعوقات التي تحول دون تطبيق الخطط وتحليلها، بالإضافة إلى تقديم الحلول العلمية والعملية لمواجهة أخطار السيول، إلى جانب رفع مستوى الوعي الوقائي لدى السكان والأهالي؛ فضلًا عن تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في هذا الجانب.
يُذكر أن أعمال الندوة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والتنسيقات؛ للحد من مخاطر السيول، والتي تستعرض مجموعة من النماذج الفاعلة في مجالات مختلفة للتعامل مع هذه المخاطر ودراسة عدد من الحلول الذكية للخروج بتوصيات ناجحة مبنية على الأسس العلمية والعملية للإسهام في الحد من مخاطر السيول.