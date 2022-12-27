"جامعة الملك خالد" تُكَرّم الفائزين بجوائز التميز في دورتها الثامنة

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الاثنين، حفل تكريم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز من الأفراد والجهات في دورتها الثامنة 1443، الذي نظّمته وكالة الجامعة للتطوير والجودة -ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة- بمسرح مركز الاحتفالات بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بحضور وكلاء الجامعة والعمداء وعدد من منسوبي الجامعة وطلابها وذوي الطلاب والطالبات.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، رحّب "السلمي" بحضور الحفل، شاكرًا كل من ساهم في التميز من طلاب ومنسوبي الجامعة وجهاتها، ومهنئًا البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد، والفائزين بجوائز الجامعة للتميز، كما شدد على أهمية أن تتواءم مجالات ومبادرات جائزة التميز في الأعوام القادمة مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة في ظل التطوير المستمر الذي تحظى به الجائزة.
وألقى وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني -خلال الحفل- كلمةً أوضح فيها أن عدد برامج الجامعة الداخلة في مشروع الاعتماد بلغ 69 برنامجًا تُمثل نسبة 80% من برامج الجامعة المؤهلة للاعتماد، منها 43 برنامجًا معتمدًا محليًّا ودوليًّا، و26 برنامجًا أكملت متطلبات التأهل وفي انتظار زيارات الاعتماد.
وأكد "الشهراني" أن الجامعة تسعى إلى استدامة عمليات الاعتماد؛ حيث عملت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة -بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب- على تأهيل 28 ممارس جودة أكاديمي من منسوبي لجامعة، و18 آخرين حصلوا على شهادة مراجع الجودة الأكاديمي؛ ليكونوا خبراء لجميع برامج الجامعة الساعية إلى الاعتماد البرامجي وعونًا لها، واستكمالًا لاعتماد جميع برامج الجامعة المؤهلة، تعمل عمادة التطوير الأكاديمي والجودة على تأهيل 18 برنامجًا لتصل نسبة برامج الجامعة المعتمدة إلى 100% بنهاية 2023م.
وتَضمن الحفل عرضًا مرئيًّا تَناول أبرز معايير الجودة وآليات تقييمها، وكذلك لمحة عن البرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وجهات الاعتماد والممارسات المتميزة التي قدمتها عدد من الجهات.
كما تم خلال الاحتفال تكريم المميزين في مجالات الجائزة، التي شملت التميز في مجال التعليم فرع عضو هيئة التدريس والطلاب، ومجال البحث العلمي في مساري التخصصات العلمية والنظرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب أيضًا، إضافة إلى التميز في مجال خدمة المجتمع فرع الأفراد، وفرع المسؤولية المجتمعية للكليات والأقسام والإدارات، والتميز في مجال التعلم الإلكتروني للأفراد والجهات، والتميز في مجال الابتكار للمنسوبين والطلاب، والجهة المميزة، والموظف المميز.
من جانبه هنّأ عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني الجهات والأفراد الذين تم تكريمهم في الحفل من الفائزين بجوائز التميز والجهات التي فعلت الأسبوع العالمي للجودة والبرامج الحاصلة على الاعتماد.
وأوضح "القرني" أنه تم في الدورة الثامنة لجائزة التميز تكريم 5 جهات، و49 فائزًا وفائزة من الأفراد في مجالات الفائزة.
يُذكر أنه يمكن الاطلاع على أسماء الفائزين بجائزة التميز من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/sites/default/files/2022-12/Excellence_Award_2022.pdf والذين يشكّلون الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة بمختلف مجالاتها.