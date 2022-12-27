"جامعة الملك خالد" تُكَرّم الفائزين بجوائز التميز في دورتها الثامنة

من جانبه هنّأ عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني الجهات والأفراد الذين تم تكريمهم في الحفل من الفائزين بجوائز التميز والجهات التي فعلت الأسبوع العالمي للجودة والبرامج الحاصلة على الاعتماد.

وأوضح "القرني" أنه تم في الدورة الثامنة لجائزة التميز تكريم 5 جهات، و49 فائزًا وفائزة من الأفراد في مجالات الفائزة.