محافظ الليث يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر

رفع محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، باسمه وباسم رؤساء المراكز ‏ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ‏وأهالي محافظة الليث، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل وإلى نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.