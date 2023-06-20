محافظ الليث يترأّس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

وفي بداية الاجتماع نوَّه المحافظ إلى جهود وأعمال الدفاع المدني في التدابير والإجراءات الوقائية والجاهزية في تنفيذ مهامه التي تكفل تحقيق السلامة، وتُسهم في حفظ الأرواح والممتلكات، مقدّمًا شُكره للجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع على ما يبذلونه من جهود لحماية المواطنين.