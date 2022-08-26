148 ألف طالب يستعدون للانتظام بالدراسة في صبيا.. غدًا الأحد

وأشار "الحازمي" إلى لقاء مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي في وقت سابق بمسؤولي شركة تطوير للنقل المدرسي لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الإدارة، إضافة لوقوفه ميدانيًّا على الجاهزية والأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة. منوهًا بإعداد الشؤون التعليمية في البنين والبنات خطة تتضمن أكثر من 1500 زيارة خلال الأسبوع القادم لمتابعة سير انطلاق العام الدراسي، والتأكد من استكمال تسكين الطلبة في المسارات التخصصية، وترفيع الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من اختبارات المكملين، واستكمال إنشاء الجداول وتثبيتها ونشرها بمنصتَيْ مدرستي وروضتي.