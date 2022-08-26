148 ألف طالب يستعدون للانتظام بالدراسة في صبيا.. غدًا الأحد

ينتظم غدًا الأحد الأول من شهر صفر، الموافق 28 أغسطس الجاري، أكثر من 148 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا بجميع مراحل التعليم، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وتفصيلاً، أعلن تعليم صبيا جاهزية 1250 مدرسة لبداية العام الجديد على جميع المستويات المدرسية والتعليمية؛ إذ تم استلام وتشغيل 18 مجمعًا مدرسيًّا جديدًا، وتزويد 22 مدرسة بأثاث مكتبي جديد، وتوريد وصيانة 30300 طاولة، وتجهيز وصيانة 66 مختبرًا مدرسيًّا و63 مركز مصادر تعلُّم، وتأثيث 33 فصل رياض أطفال، وتجهيز 40 مدرسة بغرف معلمين، وتجهيز وتأهيل 271 عيادة طبية مدرسية.
وذكر مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي أن الإدارة بادرت بصرف أكثر من 12.5 مليون ميزانية تشغيل ونظافة للمدارس، وأنهت ترحيل وتوزيع أكثر من 300 ألف مقرر إلى مدارس 10 مكاتب تعليمية في 9 محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، وعملت على افتتاح 19 روضة أطفال، وإحداث 5 مدراس للطفولة المبكرة بنسبة توسع بلغت 46 % في الطفولة المبكرة، واعتماد افتتاح 34 فصلاً لتطبيق نظام المسارات بالصف الثاني الثانوي. مشيرًا إلى مواصلة فِرق النظافة والصيانة والتشغيل أعمالها، واستمرار أعمال تركيب وصيانة المكيفات في المدارس ومكاتب التعليم.
وأكد "المسملي" أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها، واستشعار حجم الأمانة الموكلة إلينا.. مقدرًا الجهود المبذولة من الشؤون التعليمية والمدرسية والأقسام المساندة للاستعداد لبداية هذا العام على مستوى أقسام الإدارة وامتداداتها بالميدان، وما لمسه خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من مديري مكاتب التعليم.
وأشار مدير تعليم صبيا إلى أهمية البداية الجادة والفعالة مع أول يوم دراسي، والاستمرار في تفعيل المنصات الإلكترونية والتفاعل معها، والتأكد من جاهزية المدارس في جميع الجوانب، وتفعيل مبادرات المكاتب والمدارس لاستقبال الطلبة، وبث روح الطمأنينة والتفاؤل فيهم من خلال برامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي التي تنطلق بمشاركة محافظي المحافظات والمجتمع، بما يضمن البداية الجادة الآمنة والمتميزة.
ومن جهته، أفاد إبراهيم الحازمي، مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، بأن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي 1444هـ بلغ حتى اليوم 20167 طالبًا وطالبة، مثَّل طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 10351 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة 9852 طفلاً.
وأشار "الحازمي" إلى لقاء مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي في وقت سابق بمسؤولي شركة تطوير للنقل المدرسي لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الإدارة، إضافة لوقوفه ميدانيًّا على الجاهزية والأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة. منوهًا بإعداد الشؤون التعليمية في البنين والبنات خطة تتضمن أكثر من 1500 زيارة خلال الأسبوع القادم لمتابعة سير انطلاق العام الدراسي، والتأكد من استكمال تسكين الطلبة في المسارات التخصصية، وترفيع الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من اختبارات المكملين، واستكمال إنشاء الجداول وتثبيتها ونشرها بمنصتَيْ مدرستي وروضتي.
وأضاف "الحازمي": قِسم الإعلام والاتصال بالإدارة أعد خطة للعودة، تتضمن العديد من المنتجات الإعلامية لتهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، وإبراز جهود وزارة التعليم في استكمال التجهيزات المدرسية، وتوفير المتطلبات التعليمية، وبث روح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.. مشيدًا بأدوار مكاتب التعليم والمدارس في إبراز جهود الاستعداد إعلاميًّا.
ونوه مدير تعليم صبيا بما يحظى به التعليم في السعودية من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدهم الله- مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.