الرئيس التنفيذي لـ"إخاء": "يومُ التأسيس" فرصةٌ للاعتزاز بالجذور العريقة

وتابع: اجتمعت كلُّ مكوّنات الدولة العصرية، فتشكّلت ملامح الوحدة والأمان منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، ومن ثَم مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأكمل أبناؤه البررة من بعده مسيرةَ النماء والتطوير.