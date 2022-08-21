الهلال الأحمر بمكة يدشن عيادة طبية خاصة بموظفيه

يذكر أن عدد العاملين في القيادة والتحكم يصل إلى 150 موظفًا وموظفة، واستقبلت العيادة 6 حالات منذ افتتاحها، منها حالة جروح قطعية وحالة ارتفاع في الضغط والسكر وحالة مغص كلوي .