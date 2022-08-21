الهلال الأحمر بمكة يدشن عيادة طبية خاصة بموظفيه

دشن مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون العيادة الطبية - في مقر إدارة القيادة والتحكم والترحيل الطبي وتقدم العيادة الطبية الخدمة والرعاية الطبية لمنسوبي الهيئة وهي مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
ويقوم بالعمل في العيادة بالتناوب أطباء متخصصون وذوو كفاءة عالية بالإضافة إلى عملهم في التوجيه الطبي للفرق الإسعافية.
وقدم الدكتور بلجون الشكر والتقدير لكافة القائمين على العيادة وقدم دعمه الكامل للفكرة ووجه بتذليل كل الصعوبات.
يذكر أن عدد العاملين في القيادة والتحكم يصل إلى 150 موظفًا وموظفة، واستقبلت العيادة 6 حالات منذ افتتاحها، منها حالة جروح قطعية وحالة ارتفاع في الضغط والسكر وحالة مغص كلوي .