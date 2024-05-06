"الرياضة" تهنئ نادي محايل بصعود فريق الشباب للدوري الممتاز تحت 19 عامًا

تلقى رئيس مجلس إدارة نادي محايل الرياضي، الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي تهنئة من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي، وذلك بمناسبة صعود فريق درجة الشباب تحت 19 عامًا لمصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم على مستوى المملكة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2024/2023.
وأشار "الجنوبي" إلى أن هذا التأهل جاء بتميز إدارة نادي محايل ونجاحهم في تحقيق الأهداف المرجوة، راجيًا لهم مواصلة النجاح في المواسم القادمة.
من جانبه ثمن الدكتور "المحائلي" تهنئة مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير بمناسبة صعود فريق الشباب لمصاف أندية الممتاز؛ منوهًا بأن التأهل جاء بدعم أمير منطقة عسير المستمر وتضافر جهود جميع العاملين، ومساندة الجمهور.
وأكد أن التأهل سيكون داعماً لهم في بذل المزيد من الجهد وتقديم المستويات التي تليق بفرق المنطقة خلال منافسات الموسم المقبل.