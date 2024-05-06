"الرياضة" تهنئ نادي محايل بصعود فريق الشباب للدوري الممتاز تحت 19 عامًا

تلقى رئيس مجلس إدارة نادي محايل الرياضي، الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي تهنئة من مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي، وذلك بمناسبة صعود فريق درجة الشباب تحت 19 عامًا لمصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم على مستوى المملكة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2024/2023.