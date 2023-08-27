مركز صحي الموسم يحصل على اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"

حصل مركز صحي الموسم بالحدّ الجنوبي في جازان، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وأوضح مدير مركز صحي الموسم ماجد بن أحمد عواجي؛ أن هذا النجاح تحقّق بتوفيق الله، ثم بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي، وكافة مساعديه، ومدير إدارة المراكز الصحية بجازان محمد علي بجوي، وجهود جميع العاملين بالمركز.
وقدّم العواجي شكره وامتنانه لجميع العاملين بالمركز؛ على ما قدّموه من عمل متميز ومجهودات رائعة توّجت بالحصول على هذا النجاح.
جدير بالذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI - سباهي" يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.