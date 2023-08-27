مركز صحي الموسم يحصل على اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"

وأوضح مدير مركز صحي الموسم ماجد بن أحمد عواجي؛ أن هذا النجاح تحقّق بتوفيق الله، ثم بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي، وكافة مساعديه، ومدير إدارة المراكز الصحية بجازان محمد علي بجوي، وجهود جميع العاملين بالمركز.