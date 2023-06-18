"صحة حائل" تنفذ عددًا من حملات التبرع بالدم

‏⁦‪ يذكر أن العالم يشارك في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته جمعية الصحة العالمية رسميًّا كحدث سنوي مُنذ العام 2005م