"صحة حائل" تنفذ عددًا من حملات التبرع بالدم

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل، ممثلةً في بنك الدم المركزي، اليوم الأحد؛ حملات للتبرع بالدم في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة؛ لدعم موسم الحج وضيوف الرحمن.
جاء ذلك بواسطة عربة بنك الدم المركزي، تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي".
وتهدف هذه الفعالية إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين.
وتبرع مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان الشمري، بدمه، في مقرّ الفعاليات في ممشى الفجر، بعد تدشينه فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم.
كما كرم "الشمري" عددًا من المتبرعين؛ لتحقيقهم أعلى رقم في التبرع بالدم بمركز الدم المركزي بمنطقة حائل.
يذكر أن العالم يشارك في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته جمعية الصحة العالمية رسميًّا كحدث سنوي مُنذ العام 2005م
ويعتبر هذا اليوم فرصة خاصة للاحتفاء بالمتبرعين بالدم طوعًا في جميع أنحاء العالم، وتوجيه الشكر إليهم على تبرعهم بالدم.
كما أصبح محورًا رئيسيًا للعمل، لضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم المأمون.