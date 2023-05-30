مصر.. جامعة نايف للعلوم الأمنية تنظم ندوة في العَلَمين حول "الإدارة المتكاملة للحدود"

ويشارك في أعمال الندوة 110 متخصصين من 10 دول عربية؛ هي: الأردن، السعودية، السودان، العراق، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، إضافة إلى فنلندا، والبرتغال، واليونان، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.