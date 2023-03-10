استعدادًا للاحتفال بيوم العلم.. بلدية بيشة تزين الطرق والميادين بـ1000 علم

استكملت بلدية بيشة استعداداتها للاحتفال بيوم العلم وذلك تماشياً مع الأمر الملكي القاضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم» انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.
وفي التفاصيل، أكد رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان اكتمال تجهيزات البلدية للاحتفال بيوم العلم، من خلال تهيئة الشوارع والميادين والحدائق، ونشر 1000 علم شملت أرجاء المحافظة ، ابتداءً من محاورها الرئيسة ومنها طريق الملك سعود وطريق الرياض وطريق الأمير سلطان وطريق أبها، ورفرف علم الوطن في ميدان التراث المجاور لمبنى البلدية وفي قمة الجبل المجاور لمبنى المحافظة ، إلى جانب عدد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.
وأضاف "آل جلبان" أن الاستعدادات تشمل إقامة فعالية في مبنى البلدية تتضمن معرض يوم العلم السعودي وشاشات تستعرض تفاصيل العلم الوطني.