مدير "بيئة مكة" يلتقي لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم 1444هـ

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وعضوية: مدير عام مركز وقاء بفرع مكة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عادل بن مطلق الشيخ، ومدير إدارة الزراعة بفرع المنطقة المهندس أحمد محمد الحارثي، ومدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع مكة المهندس جمعان بن علي الزهراني، ومدير إدارة الخدمات المشتركة بالفرع المهندس غالب بن يحيى الحامضي، ومدير الصحة الحيوانية بمركز "وقاء" فؤاد أحمد الغامدي، والدكتور عبدالمانع الخيبري، وأمين اللجنة محمد عبدالله الحتيرشي.