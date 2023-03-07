مدير "بيئة مكة" يلتقي لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم 1444هـ

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الثلاثاء، في جدة، مع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم حج هذا العام 1444هـ.
وقال "الخليف": إن هذا الاجتماع يعد استكمالاً للاجتماعات السابقة من أجل الاستعداد المبكر، واستعراض ومناقشة خطط منظومة الفرع التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.
وأيضًا لتوزيع المهام بين جميع الجهات المشاركة من الإدارات المختصة وعرض ما تم إنجازه من استعدادات، ومناقشة العمليات الشرائية والتأشيرات الموسمية ومساندة المجاهدين والرفع بالكوادر البشرية العاملة لموسم الحج.
ونوه "الخليف" إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة لموسم حج ناجح، بإذن الله.
من جهته قال مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي: إن الاجتماع يهدف للتأكد من جاهزية جميع أعضاء لجنة الحج التنفيذية لأعمال موسم الحج لتحقيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وكان وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس غانم بن حامد الجذعان، أكد أهمية الاستعداد المبكر لأعمال الحج هذا العام 1444هـ، وأهمية التنسيق والتوافق بين المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، وعضوية: مدير عام مركز وقاء بفرع مكة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عادل بن مطلق الشيخ، ومدير إدارة الزراعة بفرع المنطقة المهندس أحمد محمد الحارثي، ومدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع مكة المهندس جمعان بن علي الزهراني، ومدير إدارة الخدمات المشتركة بالفرع المهندس غالب بن يحيى الحامضي، ومدير الصحة الحيوانية بمركز "وقاء" فؤاد أحمد الغامدي، والدكتور عبدالمانع الخيبري، وأمين اللجنة محمد عبدالله الحتيرشي.