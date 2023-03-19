فرع "الإسلامية" بالشرقية ينظم برنامجاً علمياً حول أحكام الإمامة والأذان في رمضان

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء الثلاثاء القادم برنامجاً علمياً لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء، بعنوان (أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان)، والذي يُقام في جامع إبراهيم العجمي بمحافظة الخبر ويشارك فيه الشيخ خالد بن أحمد الزامل.
وتفصيلاً، يتضمّن البرنامج بيان أهمية توعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم بفقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية، كما يهدف إلى تثقيف الأئمة بالمسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة.
يذكر أن هذه البرامج التي تنظمها الوزارة تأتي من منطلق الرُّقي برسالة المسجد، بِرفع كفاءة أداء منسوبي المساجد، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وخدمة بيوت الله، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق رسالتها السامية والتي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في عدد من المناشط والبرامج المعتمدة.