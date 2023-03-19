فرع "الإسلامية" بالشرقية ينظم برنامجاً علمياً حول أحكام الإمامة والأذان في رمضان

يذكر أن هذه البرامج التي تنظمها الوزارة تأتي من منطلق الرُّقي برسالة المسجد، بِرفع كفاءة أداء منسوبي المساجد، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وخدمة بيوت الله، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق رسالتها السامية والتي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في عدد من المناشط والبرامج المعتمدة.