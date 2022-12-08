في التدريب والتوظيف.. "موارد الرياض" تعقد 3 اتفاقيات لخدمة مستفيديها

وتفصيلاً، أوضح مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن بنود الاتفاقيات تنص على أن يتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع كلٍ من "جمعية الرضاعة الطبيعية وشركة رائدات للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق ومؤسسة دار الريادة للتسويق" في تنفيذ الورش التدريبية بمسمى رخصة حاضنة للمستفيدات داخل دور الإيواء "أمهات المستقبل" وتنظيم الحملات التوعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى توفير الاستشارات القانونية وإعطاء الأولوية للفئة المستهدفة بالتوظيف.