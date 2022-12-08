في التدريب والتوظيف.. "موارد الرياض" تعقد 3 اتفاقيات لخدمة مستفيديها

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين ثلاث اتفاقيات لخدمة مستفيديها في مجالات التدريب والاستشارات القانونية والتوظيف مع ثلاث جهات تشمل "جمعية الرضاعة الطبيعية وشركتين أخرى من القطاع الخاص.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن بنود الاتفاقيات تنص على أن يتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع كلٍ من "جمعية الرضاعة الطبيعية وشركة رائدات للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق ومؤسسة دار الريادة للتسويق" في تنفيذ الورش التدريبية بمسمى رخصة حاضنة للمستفيدات داخل دور الإيواء "أمهات المستقبل" وتنظيم الحملات التوعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى توفير الاستشارات القانونية وإعطاء الأولوية للفئة المستهدفة بالتوظيف.
ووقع الاتفاقيات من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مدير الفرع الدكتور الحربي ومن جانب جمعية الرضاعة الطبيعية رئيس مجلس الإدارة الدكتورة فاطمة الجعوان ومن جانب مؤسسة دار الريادة للتسويق ممثل المؤسسة عبير كمال ومن جانب شركة الرائدات زهور صالح النهاري مديرة الشركة.