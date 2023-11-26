بحضور تجاوز ١٥٠ ألفاً.. "موسم شتاء محافظة مرات" يختتم فعالياته

بعد حضور كثيف وإقبال تجاوز ١٥٠ ألف زائر، اختتم "موسم شتاء محافظة مرات" فعالياته التي أقيمت في مركز التنمية الحضاري وفي ساحة البوليفارد بمحافظة مرات.
واستمرت فعاليات "موسم شتاء مرات " ٩ أيام، وكان من أبرز فعالياته "مهرجان التمور الرابع" في صالة عمر بن سعود البليهد ، والتي ضمت أكثر من ٧٠ عارضاً، إضافة إلى أجنحة الجهات الحكومية المشاركة بإشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة مرات.
وتجاوز حجم المبيعات أكثر من ٥٠ طناً من التمور ، وجاءت أسعار التمور هذا الموسم في متناول الجميع وبأصناف متعددة تصل إلى أكثر من 35 نوعاً، من أبرزها خلاص محافظة مرات الفاخر.
وفي ساحة البوليفارد، يستقبل الزوار أحد مراكب الغوص القديمة التي تحكي تراث أهالي محافظة مرات وقصصهم الملهمة في ركوب البحر بحثاً عن الرزق، وعلقت على جنبات المركب أسماء أكثر من ١٢٠ رجلاً من أهالي المحافظة شاركوا في رحلات الغوص، كما ورد في كتاب الأديب عبدالله الضويحي "النجديون وعلاقتهم بالبحر".
كما شارك بنك التنمية الاجتماعية بمنصة تعريفية بخدمات البنك، وشارك في ساحة البوليفارد أكثر من 50 أسرة منتجة.
وضمت ساحة البوليفارد صالة محمد السليم للفنون التشكيلية، وأقيم بها معرضه الأول بعنوان "العودة إلى مرات" والذي أقامته ابنته الفنانة التشكيلية نجلاء السليم، وحظي باهتمام زوار موسم شتاء محافظة مرات.
كما تتضمنت ساحة البوليفارد ألعاب الطفل ومسرحاً ومدرجات تقام بها يومياً مسابقات وألعاب للأطفال.
وكان ضمن الفعاليات مركز حمد الحجي الثقافي بمقر جمعية التنمية، وأقيم به ندوة عن الشاعر حمد الحجي شارك بها عدد من أدباء ومثقفي الوطن.
وشاركت عدد من الفرق الشعبية في ساحة البوليفارد ولقيت إقبالاً كبيراً من زوار الموسم.
وفي صالة عمر البليهد، تم تدشين كتاب محمد بن عبدالرحمن الموسى "مرات ..صور ومعلومات" والذي أسهم في حفظ تاريخ المحافظة المصور باللغتين العربية والإنجليزية، وأشرف "الموسى" على متحف مرات المصور داخل الصالة، وأعد مادته الوثائقية، وأشرف على تنفيذه، وحظي بزيارات كثيرة من رواد موسم شتاء محافظة مرات.
وضمن أركان المهرجان البارزة جناح عبدالرحمن الدايل بعنوان "الرسم على الرمل"، وقدم خلاله فنوناً متنوعة حازت إعجاب الكثيرين.
كما أقامت "نورة بنت عبدالرحمن" جناحاً تشكيلياً ضم عدداً من الرسومات المتميزة.
وشكلت عدد من اللجان للإشراف على الموسم في نسخته الأولى برئاسة محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ الذي وجه بتكثيف العمل من جميع الجهات الحكومية الخدمية والأمنية من أجل إنجاح الموسم.
وبذلت جهود كبيرة من بلدية كبيرة لخدمة المشاركين وزوار المحافظة. وقدم جناح البلدية عدداً من الخدمات لزوار المهرجان، وحظي بتواجد ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية عبدالملك الهويمل.
وشاركت إدارة مرور محافظة مرات في فعاليات الموسم بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال الوجود في الطرق الرئيسية، وعند بوابة المهرجان، وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير، والوقوف على الحركة المرورية.
وأقام مستشفى المحافظة عيادة طبية في جناح المستشفى، وقدم التطعيمات الموسمية للإنفلونزا، وتقديم عدد من الإرشادات الصحية لزوار الموسم.
كما يشارك في التنظيم شرطة مرات والدوريات الأمنية والدفاع المدني وأمن الطرق والهلال الأحمر، والجمعية الخيرية بمحافظة مرات، وجمعية الدعوة، حيث شاركت بجناح مميز، وأعدت مواقع الصلاة في مقر فعاليات الموسم.