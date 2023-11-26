بحضور تجاوز ١٥٠ ألفاً.. "موسم شتاء محافظة مرات" يختتم فعالياته

وفي ساحة البوليفارد، يستقبل الزوار أحد مراكب الغوص القديمة التي تحكي تراث أهالي محافظة مرات وقصصهم الملهمة في ركوب البحر بحثاً عن الرزق، وعلقت على جنبات المركب أسماء أكثر من ١٢٠ رجلاً من أهالي المحافظة شاركوا في رحلات الغوص، كما ورد في كتاب الأديب عبدالله الضويحي "النجديون وعلاقتهم بالبحر".