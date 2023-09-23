وكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني 93

رفع وكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، ماجد بن شجعان أبا العلا، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، كما هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ولجميع الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
وقال "أبا العلا": إن ذكرى اليوم الوطني هو يوم فخر وعز وانتماء، مشيرًا بأن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة على جميع الأصعدة التنموية والاقتصادية تأتي بعد توفيق الله عز وجل، ثم من مرتكزات ومخرجات رؤيتنا المباركة 2030 التي انطلقت بدعم ورعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وتولى زمامها سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حفظه الله، والذي قبل أن نتفاخر به هناك شعوب ودول تتمنى أن يكون أنموذجًا مثل سموه الكريم لديها، ولذلك لا بد وأن نستشعر هذه النعمة التي حبانا الله بها بوجوده وقيادته لرفعة وطنه وشعبه.
وأضاف "أبا العلا": "نحتفل باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية وقد أصبحت ولله الحمد في مصاف الدول العظمى تحقق مؤشرات عالية في مختلف المجالات، جعلتها تتبوأ مكان السيادة والريادة بين دول العالم".