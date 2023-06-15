نادي "النصر" يستضيف دورة تدريبية للوقاية من المخدرات

كما أنه بسبب تشابك مشكلات المجتمعات، بفعل التطور في وسائل الاتصال الرقمي التي يسرت الاحتكاك الثقافي بين شعوب العالم، نتج الكثير من المخاطر التي أصابت الفرد والمجتمع، وما صاحبها من أضرار صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية لكل دولة على حدة.