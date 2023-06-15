نادي "النصر" يستضيف دورة تدريبية للوقاية من المخدرات

استضاف نادي النصر، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "فن التحفيز للوقاية من المخدرات"، بالتعاون بين فرع وزارة الرياضة بالرياض، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.
الدورة تهدف إلى التوعية من المؤثرات العقلية التي تستهدف البيئة الداخلية للأندية، وما يحيط بها، تحقيقًا للمسؤولية الاجتماعية.
وقدمها أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي الدكتور فواز كاسب، على محاور عدة، بينها: التعرف على المخدرات، وأضرار المخدرات. كما تم إلقاء الضوء على تاريخ تلك الآفة.
وجرى التعريف بمفهوم الإرشاد النفسي للوقاية من المخدرات، والتركيز على المهارات الحياتية والأسرية، وفن التحفيز للوقاية من المخدرات.
وتأتي مثل هذه الدورات؛ لتحقيق جودة الحياة ومنع المهددات الداخلية للأمن الوطني.
يذكر أن جميع دول العالم تُعاني من انتشار المواد المُخدرة والإدمان بين صفوف الشباب والمُراهقين، بعد أن تعقدت ظروف العصر.
كما أنه بسبب تشابك مشكلات المجتمعات، بفعل التطور في وسائل الاتصال الرقمي التي يسرت الاحتكاك الثقافي بين شعوب العالم، نتج الكثير من المخاطر التي أصابت الفرد والمجتمع، وما صاحبها من أضرار صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية لكل دولة على حدة.
ويأتي تقديم مثل هذه البرامج؛ لإنارة عقول الشباب بما يفيدهم وما يضرهم، وبتأثير المواد المُخدرة والإدمان بالسلب على عقولهم ومستقبلهم وتعطيل أمور حياتهم.