محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة التنمية الأسرية بالمحافظة

واطّلع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م، والخطة التشغيلية للجمعية، وإنجازات الجمعية للعام المنصرم 2022م، التي من أبرزها الإصلاح الأسري على وجه الخصوص، وحالات الصلح التي تمت عن طريق الجمعية، وإنجازات معهدي التنمية الأسرية العالي للتدريب (رجال ونساء).