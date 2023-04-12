الندوة العالمية للشباب الإسلامي توزّع 25 ألف وجبة إفطار في السنغال

أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد أن عدد المستفيدين من توزيع وجبات إفطار الندوة هذا العام، بلغ 25 ألف صائم وصائمة من الأيتام والأرامل والفقراء في مساجد ومراكز الندوة التي تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور.