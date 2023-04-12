الندوة العالمية للشباب الإسلامي توزّع 25 ألف وجبة إفطار في السنغال

أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد أن عدد المستفيدين من توزيع وجبات إفطار الندوة هذا العام، بلغ 25 ألف صائم وصائمة من الأيتام والأرامل والفقراء في مساجد ومراكز الندوة التي تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور.
وشمل التوزيع الجمعيات الإسلامية المتعاونة مع الندوة والوزارات التي لها دور اجتماعي وتعاون مع الندوة كوزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة.
وأشار "عيد" إلى أن وجبات إفطار الندوة العالمية لهذا العام شملت توزيع السَّلات الغذائية على المحتاجين في الأماكن البعيدة والقري النائية.
وأضاف: الندوة تحرص على تنفيذ هذه البرامج الموسمية لإدخال البهجة والسعادة على الفقراء والمحتاجين في أيام الشهر المبارك، ونثني على جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا في دعم هذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.