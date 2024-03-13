نائب الرئيس بتجمُّع الطائف يدشّن برنامج سواعد الصحة لخدمة المعتمرين

وأوضح مدير إدارة التطوع الصحي بالتجمُّع عبدالرحيم المالكي؛ أن عدد المتطوعين والمتطوعات الملتحقين بالبرنامج وصل إلى أكثر من 450 متطوعاً ومتطوعة، حيث إن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعتمرين في منافذ الدخول من خلال تقديم الإرشاد والتوعية الصحية الشاملة، كما تمّ تزويدهم ببرامج تقنية يمكن للمعتمرين الاستفادة منها عبر الجوّالات الذكية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية من خلال المراكز الصحية بميقات وادي محرم وميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ومركز صحي المطار، كما أن برنامج سواعد الصحة يقدم خدمات علاجية من خلال عربة القدم السكرية بميقات السيل للتوعية، وعلاج جروح القدم، وأيضاً خدمة النقل الإسعافي لنقل الحالات الطارئة.