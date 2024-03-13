نائب الرئيس بتجمُّع الطائف يدشّن برنامج سواعد الصحة لخدمة المعتمرين

دشَّن نائب الرئيس التنفيذي لتجمُّع الطائف الصحي للتشغيل الدكتور فواز الزايدي؛ انطلاق برنامج "سواعد الصحة 1445'' في المطار، وميقاتَي قرن المنازل ووادي محرم، بحضور عددٍ من قيادات تجمُّع الطائف الذي يستهدف خدمة قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة شركاء النجاح؛ جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وجمعية عون.
وأوضح مدير إدارة التطوع الصحي بالتجمُّع عبدالرحيم المالكي؛ أن عدد المتطوعين والمتطوعات الملتحقين بالبرنامج وصل إلى أكثر من 450 متطوعاً ومتطوعة، حيث إن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعتمرين في منافذ الدخول من خلال تقديم الإرشاد والتوعية الصحية الشاملة، كما تمّ تزويدهم ببرامج تقنية يمكن للمعتمرين الاستفادة منها عبر الجوّالات الذكية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية من خلال المراكز الصحية بميقات وادي محرم وميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ومركز صحي المطار، كما أن برنامج سواعد الصحة يقدم خدمات علاجية من خلال عربة القدم السكرية بميقات السيل للتوعية، وعلاج جروح القدم، وأيضاً خدمة النقل الإسعافي لنقل الحالات الطارئة.