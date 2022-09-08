جامعة جدة تعقد ورشة عمل بعنوان "آراء وتطلعات مستقبلية- تطوير المراكز البحثية"

عقدت جامعة جدة ورشة عمل بعنوان (آراء وتطلعات مستقبلية – تطوير المراكز البحثية في جامعة جدة)، برعاية رئيس الجامعة وبحضور القيادات وأعضاء الهيئة التعليمية وذلك استجابة لقرار مجلس شؤون الجامعات القاضي بأن يكون هناك أربعة مراكز في الجامعات التي أنشئت بعد عام 2000م على أن يكون من ضمنها مركز للكليات العلمية، والمركز الآخر للكليات النظرية، ومركز للكليات الصحية ومركز في مجال اهتمام الجامعة.