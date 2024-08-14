مدير "تعليم الطائف" يشيد بمشاركة "الأمانة" في إنجاح استعدادات بداية العام الدراسي

وأكدت الأمانة بدورها أهمية تضافر الجهود مع الإدارة العامة للتعليم لضمان البداية المحفزة للطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي، مشيرة إلى أن الأمانة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التعاون المطلوب مع مختلف القطاعات بما يساعد على تحقيق الغايات المنشودة والصالح العام، ما يُسهم في بناء جيل واعد معتز بدينه وقيادته ووطنه، كما أن الأمانة ستقوم بتوزيع باقات الزهور والورود على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عند ذهابهم للمدارس مع بداية العام الدراسي بإذن الله.