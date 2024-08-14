مدير "تعليم الطائف" يشيد بمشاركة "الأمانة" في إنجاح استعدادات بداية العام الدراسي

شكر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وسائر منسوبي الأمانة، على دعمهم لإيصال أهداف الرسالة التعليمية للمجتمع المحلي، وكذا المشاركة الفاعلة للأمانة في المعرض الرقمي الذي أقامته في تيرا مول استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1446هـ، والذي تنفذه إدارة العلاقات العامة والإعلام بمشاركة الإدارات المعنية ترحيبًا بمديري ومديرات المدارس والكوادر التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات، والإسهام الفعّال للأمانة في نشر العبارات الترحيبية على الشاشات الإلكترونية والإعلانية بمختلف المواقع، والحث على الانطلاقة الجادة والانضباط المدرسي في سائر المراحل التعليمية.
وجاءت مشاركة الأمانة معززة لدور إدارة التعليم لتبصير أطياف المجتمع وأولياء الأمور بأهمية الاستعداد الفاعل للعام الدراسي الجديد، واكتمال استعدادات إدارة التعليم بالأرقام والصور، كما ضم معرض الإدارة بوثات وشاشات عرض لكيفية استلام وتوزيع المقررات على المدارس والمباني الجديدة، وعمليات التأهيل والصيانة والتأهيل للمباني، وترحيل الكتب ووصولها إلى المدارس، وبرامج التدريب، والزيارات الميدانية للمشرفين للوقوف على تكامل العملية التعليمية منذ انطلاقتها.
وأكدت الأمانة بدورها أهمية تضافر الجهود مع الإدارة العامة للتعليم لضمان البداية المحفزة للطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي، مشيرة إلى أن الأمانة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التعاون المطلوب مع مختلف القطاعات بما يساعد على تحقيق الغايات المنشودة والصالح العام، ما يُسهم في بناء جيل واعد معتز بدينه وقيادته ووطنه، كما أن الأمانة ستقوم بتوزيع باقات الزهور والورود على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عند ذهابهم للمدارس مع بداية العام الدراسي بإذن الله.